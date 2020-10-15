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وفاة والدة السجين في أمريكا حميدان التركي

وفاة والدة السجين في أمريكا حميدان التركي

2020/10/15
الساعة 10:28 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وفاة والدة السجين في أمريكا حميدان التركي
المواطن - الرياض

أعلن تركي حميدان التركي، قبل قليل، وفاة جدته والدة المعتقل في السجون الأمريكية حميدان التركي.

وقال تركي حميدان التركي، في تغريدة عبر “تويتر”: “إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى جدتي (أم والدي حميدان التركي) لولوة بنت غانم السدلان (أم إبراهيم التركي).

وأضاف: “اللهم اغفر لها وارحمها، وسيكون الصلاة عليها الساعة الرابعة عصرًا في مقبرة شمال الرياض”.


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