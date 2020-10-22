وفاتان و5 إصابات في انقلاب صهريج ماء على 3 سيارات بجدة

المواطن - الرياض

توفي شخصان فيما أصيب 5 آخرون إثر انقلاب صهريج ماء على 3 مركبات في أحد شوارع جدة.

وقال الهلال الأحمر السعودي: باشرت الفرق الإسعافية حادث انقلاب صهريج ماء على 3 سيارات بطريق الملك عبدالعزيز في جدة حيث لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون بإصابات متفاوتة.

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