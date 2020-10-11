وكيل الصحة يرد على سؤال “المواطن” حول تباين تأثير أعراض كورونا على المصابين

المواطن - حسن عسيري - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن سبب تباين تأثير أعراض فيروس كورونا على الأشخاص المختلفين حيث نجد بعض الحالات تعاني من أعراض بسيطة لكنها تتوفى في حين هناك أشخاص تكون الأعراض شديدة جدًا لكن يكتب لهم الحياة.

تباين تأثير أعراض كورونا

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري ردًا على سؤال “المواطن” خلال المؤتمر الصحفي الذعي عقد اليوم إن أعراض كورونا تؤثر على المصاب في اتجاهين، الاتجاه الأول هو تأثير مباشر على حالة الشخص بشكل عام، والثاني هو مدى قدرة الجهاز المناعي في مقاومة هذا التأثير.

وكشف إلى أن بعض الأشخاص تكون قدرتهم المناعية أقل بالتالي لا يتمكن جهازهم المناعي من التعامل مع أعراض فيروس كورونا في حين يتمتع البعض بجهاز مناعي قوي يمكنهم من مقاومة المرض.

وتابع أن الفئة الأولى تشمل على سبيل المثال كبار السن، مرضى السرطان، مرضى الأمراض المزمنة مثل أمراض الكلى وغيرها.

حالات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (593) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (325330) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (8894) حالة من بينها (826) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (339267) حالة، توفي منهم (5043) حالة.

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