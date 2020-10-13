‎الرئيسية
الرياضة
وكيل عمر هوساوي يُثير الجدل
بعد أنباء اتفاقه مع الاتحاد

وكيل عمر هوساوي يُثير الجدل

2020/10/13
الساعة 7:07 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
227
0
طباعة
وكيل عمر هوساوي يُثير الجدل هوساوي
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 عمر هوساوي والانتقال إلى الاتحاد
1.1 وكيل هوساوي يُثير الجدل

أثار وكيل أعمال عمر هوساوي، نواف المهدي حالة الجدل بشأن وجهة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المقبلة، بعد أنباء ارتباطه بالانضمام إلى صفوف الاتحاد.

عمر هوساوي والانتقال إلى الاتحاد

وأكدت تقارير صحافية أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي اتفقت مع عمر هوساوي على تمثيل الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد قابل للتمديد، بعدما أنهى عقده بالتراضي مع نادي النصر.

وأنهى المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد أحمد صادق دياب الجدل المثار حول التعاقد مع هوساوي رسميًا، مؤكدًا أن العميد لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب النصراوي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

عمر هوساوي
هوساوي

وكيل هوساوي يُثير الجدل

وقال المهدي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “خبر عمر هوساوي غير صحيح، أولًا اللاعب ليس ضمن قائمة المبعدين بقرار فني، ورغبة إدارة النصر واضحة باستمرار اللاعب”.

وتابع وكيل أعمال النجم النصراوي تغريدته قائلًا: “اللاعب لم يُجر مخالصة ولم يتفق على ذلك حتى الآن، ولم يتفق مع نادي الاتحاد ولا غيره.. أنا المصدر الوحيد للاعب”.

 

نجم نادي النصر عمر هوساوي
قائد النصر هوساوي

وفاجئ المهدي متابعيه؛ وقام بحذف هذه التغريدة، وكتب: “حقيقة أعترف بها، صحيفة الرياضية من أميز الصحف السعودية ولا تستحق مني العبارة التي ذكرتها، لأن مصداقيتها ثابتة ولا يشكك بها أحد”.

وأضاف تغريدته قائلًا: “امتلاكهم للمعلومة يدل على قربهم من الخبر حتى لو كان غير مكتمل أو منقوص، فهي تظل هي الصحيفة الرياضية الأولى بالتوفيق للكابتن عمر هوساوي.. لذلك حذفت التغريدة”.

 

نجم النصر عمر هوساوي
هوساوي في الدوري

 


ذات صلة :
  • العين يضم جيترسون مقابل مليون يورو
    •
  • #وظائف نسائية شاغرة بفروع مراكز عبور
    •
  • جلسة التفاوض الأولى بين لبنان وإسرائيل تعقد غدًا
    •
  • سرور: يجب فوز النصر بأول 3 مباريات ليُنافس على الدوري
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :