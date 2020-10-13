وكيل عمر هوساوي يُثير الجدل

المواطن - مروة نبيل

أثار وكيل أعمال عمر هوساوي، نواف المهدي حالة الجدل بشأن وجهة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المقبلة، بعد أنباء ارتباطه بالانضمام إلى صفوف الاتحاد.

عمر هوساوي والانتقال إلى الاتحاد

وأكدت تقارير صحافية أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي اتفقت مع عمر هوساوي على تمثيل الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد قابل للتمديد، بعدما أنهى عقده بالتراضي مع نادي النصر.

وأنهى المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد أحمد صادق دياب الجدل المثار حول التعاقد مع هوساوي رسميًا، مؤكدًا أن العميد لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب النصراوي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكيل هوساوي يُثير الجدل

وقال المهدي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “خبر عمر هوساوي غير صحيح، أولًا اللاعب ليس ضمن قائمة المبعدين بقرار فني، ورغبة إدارة النصر واضحة باستمرار اللاعب”.

وتابع وكيل أعمال النجم النصراوي تغريدته قائلًا: “اللاعب لم يُجر مخالصة ولم يتفق على ذلك حتى الآن، ولم يتفق مع نادي الاتحاد ولا غيره.. أنا المصدر الوحيد للاعب”.

وفاجئ المهدي متابعيه؛ وقام بحذف هذه التغريدة، وكتب: “حقيقة أعترف بها، صحيفة الرياضية من أميز الصحف السعودية ولا تستحق مني العبارة التي ذكرتها، لأن مصداقيتها ثابتة ولا يشكك بها أحد”.

وأضاف تغريدته قائلًا: “امتلاكهم للمعلومة يدل على قربهم من الخبر حتى لو كان غير مكتمل أو منقوص، فهي تظل هي الصحيفة الرياضية الأولى بالتوفيق للكابتن عمر هوساوي.. لذلك حذفت التغريدة”.

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