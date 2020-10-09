ولادة توأم لأم مصابة بفيروس كورونا لأول مرة في مصر

المواطن - متابعة

تمكن فريق طبي في مستشفى الجمهورية في الإسكندرية بمصر من إجراء عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بفيروس كورونا وقد وضعت توأم ذكرين بصحة جيدة.

يذكر أن هذه أول حالة ولادة توأم لمصابة كورونا في مصر وهي عاشر حالة ولادة لمصابة كورونا في المستشفى.

وكانت الأم تعاني من ارتفاع ضغط وأعراض تسمم حمل، وحين حضرت للمستشفى تم إخضاعها للفحص الأولى للكشف عن مدى إصابتها بفيروس كورونا وبعد تأكد إصابتها تم تطبيق بروتوكول العزل في المستشفى وتجهيز غرفة العمليات وتكليف فريق على أعلى مستوى لمباشرة الحالة.

كما كانت الأم تعاني من أورام ليفية في الرحم وخضعت لـ 3 عمليات جراحية لاستئصال هذه الأورام وخضعت لعملية حقن مجهري أكثر من مرة بسبب تأخر الحمل تكللت آخرها بالنجاح ولله الحمد.

اللافت في الأمر أن العدوى انتقلت إلى الأم عن طريق الزوج، ويخضع الزوجان للعلاج في مستشفيات العزل فيما تم وضع التوأم في الحضان وحالة الجميع مستقرة.

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