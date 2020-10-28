وليد الفراج: نهائي كأس الملك بعد أقل من 4 أسابيع

المواطن - مروة نبيل

أشاد الإعلامي وليد الفرج بالمستوى بتأهل الهلال والنصر إلى نهائي بطولة كأس الملك 2020، متوقعًا أن يكون الديربي المرتقب بعد 4 أسابيع.

الهلال والنصر في النهائي:

ولعب الهلال ضد أبها على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن منافسات الدور نصف النهائي كأس الملك، وانتهت بفوز الزعيم بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الملك، بعدما حول تأخره بهدف ضد الأهلي إلى فوز بهدفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كأس الملك:

وقال الفراج: “نهائي كأس ملك زي ما قال الكتاب مثل ما يريده عدد كبير من متابعي كرة القدم السعودية نصر وهلال، نهائي السنوات الأخيرة وبالذات آخر 3 سنوات، كان يصطدم الهلال والنصر أمام كل لقب وكل تحدي في الساحة الرياضية السعودية”.

وتابع خلال برنامجه “الدوري مع وليد”: “الهلال والنصر قطبان كبيران وهما قمة كرة القدم السعودية في هذه المرحلة، نهائي كأس الملك الذي من المتوقع أن يُقام في العاصمة الرياض في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر المقبل بعد أقل من 3 أسابيع”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “مبروك لفريقي الهلال والنصر التأهل، وهارد لك لناديي أبها والأهلي، وتحديدًا الأهلي الذي قدم صورة مختلفة، صحيح الجماهير غاضبين من الخروج ولكن كان هناك روح وقتالية، وتعامل معها كما يجب أن يتعامل، وخرج بشرف، وننتظركم في النهائي الناري”.

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