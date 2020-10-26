وليد الفراج يُطلق اسمًا جديدًا على ديربي الاتحاد والأهلي

المواطن - محمد سمعه

أطلق الإعلامي الرياضي وليد الفراج اسمًا جديدًا على ديربي الاتحاد والأهلي، وذلك بمناسبة انضمام المدافع المصري أحمد حجازي لـ الاتحاد قادمًا من نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وكتب الفراج منذ قليل عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “أهلًا وسهلًا بالنجم العربي الكبير أحمد حجازي، في بلادنا ونتمنى أن تكون قيمة مضافة للدوري وهذا النادي العظيم الاتحاد، كان صراعًا اتحاديًا مع الأهلي المصري، وربما يشارك في ديربي جدة إذا وصل غدًا الثلاثاء بطائرة خاصة”.

وأضاف الفراج: “أنتظر ديربي السومة وحجازي يوم السبت”.

موعد ديربي الاتحاد ضد الأهلي

ومن المقرر انطلاق ديربي الاتحاد والأهلي يوم السبت 31 أكتوبر في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيُقام ديربي الاتحاد والأهلي على ملعب الجوهرة المشعة في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق من مساء يوم السبت المقبل في جدة.

ونجح نادي الاتحاد أمس الأحد في إعلان تعاقده مع المدافع المصري أحمد حجازي قادمًا من نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي على سبيل الإعارة، وذلك قبل ساعات من غلق الميركاتو الصيفي في السعودية أمس.

ونشر نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للترحيب باللاعب ويضم أبرز لقطاته في الملاعب الإنجليزية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش.

تفاصيل صفقة أحمد حجازي والاتحاد

وكشفت صحيفة “الرياضية عن أن نادي الاتحاد دفع مليوني ونصف المليون يورو أي ما يُوازي 11 مليون ريال لضم حجازي، بينما سيحصل نادي ويست بروميتش ألبيون على نصف مليون يورو مقابل إعارة حجازي.

أما اللاعب نفسه فسوف يحصل على مليوني يورو كراتب من الاتحاد نظير انتقاله إلى العميد.

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