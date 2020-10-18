وليد بن بدر يكشف عدد بطولات النصر في الدوري بصورة

المواطن - محمد سمعه

كشف الأمير وليد بن بدر عضو شرف العالمي عن عدد المرات التي تُوج فيها النصر بلقب الدوري السعودي خلال تاريخه، مشيرًا إلى أن العالمي نال 17 لقبًا.

وغرّد وليد بن بدر عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “هناك من يعتب باحتسابي لكأس دوري خادم الحرمين كدوري للنـصــر وقد ذكرت كونه “كأسًـا للملك” مسبقًا! نعم أحسبها كما يحسبها الآخرون وأذكر الحقيـقة لتبيـان الخطأ وليتم تعديلها من الكل وليس النصر فقط. وبمناسـبة بـدء الدوري نطرح بطولات الدوري الـ 17 للنصـر”.

النصر يخوض مباراة مهمة ضد الفتح

في سياق آخر، سيخوض الفريق الكروي الأول بـ العالمي مباراة مهمة اليوم الأحد ضد نادي الفتح بالجولة الأولى من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

ويدخل العالمي المباراة اليوم من أجل تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، وذلك من أجل المنافسة على لقب الدوري منذ الجولة الأولى.

أرقام العالمي في الجولات الافتتاحية بـ الدوري

وما يُطمئن العالمي في المباراة الافتتاحية رغم غياب مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله، هو أن التاريخ دائمًا يساند العالمي في الجولة الافتتاحية ببطولة الدوري، حيث لم يعرف أصفر العاصمة الخسارة بالمباراة الافتتاحية خلال المواسم الـ12 من بطولة دوري المحترفين، حيث فاز العالمي في 9 مباريات وتعادل في 3 لقاءات. ونجح النصر في تحقيق الفوز في أول جولة بالدوري خلال آخر 4 مواسم من دوري المحترفين.

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