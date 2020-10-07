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ولي العهد يتصل بالشيخ مشعل الأحمد مهنئًا باختياره وليًّا لعهد الكويت

ولي العهد يتصل بالشيخ مشعل الأحمد مهنئًا باختياره وليًّا لعهد الكويت

2020/10/07
الساعة 10:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ولي العهد يتصل بالشيخ مشعل الأحمد مهنئًا باختياره وليًّا لعهد الكويت
المواطن - واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا اليوم، بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بارك فيه لسموه اختياره وليا للعهد في دولة الكويت الشقيقة.

وسأل سمو ولي العهد، الله العلي القدير أن يعين سموه ويوفقه لخدمة الكويت وشعبها الشقيق.
وقد أعرب الشيخ مشعل الأحمد الصباح، عن عظيم شكره لسمو ولي العهد على ماعبر عنه من مشاعر أخوية، مؤكداً على العلاقات التاريخية والعميقة بين البلدين الشقيقين.


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