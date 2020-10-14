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ولي العهد يتفق مع بوتين على مواصلة التعاون والالتزام باتفاق أوبك بلس
استعرضا خلال الاتصال أوضاع الأسواق البترولية العالمية

ولي العهد يتفق مع بوتين على مواصلة التعاون والالتزام باتفاق أوبك بلس

2020/10/14
الساعة 12:11 صباحًا
- ‎فيمحمد بن سلمان, اخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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ولي العهد يتفق مع بوتين على مواصلة التعاون والالتزام باتفاق أوبك بلس
المواطن - واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوضاع الأسواق البترولية العالمية، والجهود المبذولة لتحقيق استقرارها وتوازنها والمحافظة عليها، لدعم نمو الاقتصاد العالمي، وقد اتفقت وجهات نظر الجانبين على أهمية مواصلة جميع الدول المنتجة للبترول التعاون والالتزام باتفاق أوبك بلس لتحقيق هذه الأهداف لما فيه صالح المنتجين والمستهلكين معاً.


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    1 تعليق
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    ابومحمدم
    12 ساعة

    ملك إبن الملوك
    كل لحظة وكل ثانية وأنت مجهد نفسك ومتفاني من أجل عزة أبناء
    الوطن حفظك الله
    نعم
    فوق هام السحب وان كنت ثرى

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