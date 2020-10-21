ولي العهد يدعو كافة الحالمين للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة

المواطن - الرياض

دعا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كافة الحالمين للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة.

فيديو | كلمة #ولي_العهد في #قمه_الذكاء_الاصطناعي يدعو خلالها كافة الحالمين والمبدعين والمستثمرين وقادة الرأي للانضمام في #المملكة لتحقيق الطموح#صحيفة_المواطن

pic.twitter.com/tLmy3m3e7l — صحيفة المواطن (@almowatennet) October 21, 2020

وقال ولي العهد في كلمة له في افتتاح قمة الذكاء الاصطناعي اليوم في الرياض والتي ألقاها نيابة عنه رئيس الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي، عبدالله الغامدي : إن عام 2020 كان عاماً استثنائياً لاختبار إمكانيات الذكاء الاصطناعي في الوقت الذي نشهد فيه تشّكل حالةٍ عالمية جديدة تعيد تعريف أساليب حياتنا وأعمالنا وتعلّمنا، وهذا يدعونا جميعا للتفكير والعمل بأقصى إمكاناته في سبيل الارتقاء بمجتمعاتنا واقتصاداتنا.

وأضاف : نحن في المملكة نترجم ذلك بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات للذكاء الاصطناعي بطموحٍ واضح لأن تغدو المملكة أنموذجاً للذكاء الاصطناعي في العالم.

وقال الغامدي إنه بحلول 2030 ستصنف المملكة من بين أول 15 دولة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تسريع التنمية المستدامة.

انطلاق قمة الذكاء الاصطناعي

وانطلقت اليوم تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، تحت شعار: الذكاء الاصطناعي لخير البشرية، وتستمر حتى يوم غد.

الريادة العالمية وبناء اقتصاد المعرفة

وتأتي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في سياق سعي المملكة لتحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتتضمن القمة تسليط الضوء على دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في القيادة الإستراتيجية للاقتصاد البديل بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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