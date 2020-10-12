ويلفريد بوني خارج حسابات الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أصبح المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني خارج حسابات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021.

ويلفريد بوني يرحل

وقال الإعلامي الرياضي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لم يشارك مهاجم الاتحاد بوني في جميع اللقاءات الودية والتي كانت أمام (الفيصلي وجدة وضمك).. كونه خارج حسابات المدرب كاريلي للموسم المقبل”.

وسبق أن أكدت تقارير صحافية وجود انقسام داخل الاتحاد بشأن استمرار ويلفريد بوني، حيث ترى الغالبية العظمى في الإدارة أن وجوده مهم؛ خاصة أنه بدأ يتأقلم مع الفريق في نهاية الموسم الماضي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وانضم ويلفريد بوني إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الميركاتو الشتوي الماضي، حيث كان لعب في سوانسي معارًا من العربي القطري، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد يسعى لتدعيم صفوفه

وتسعى إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين سواء من الشباب أو صفقات من خارج النادي ورحيل البعض الآخر، أملًا في تحسين النتائج والظهور بشكل أفضل الموسم المقبل، بعد تراجع نتائجه خلال الفترة الأخيرة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يُكافح من أجل البقاء في دوري الكبار الموسم المقبل، حيث إنه كاد أن يهبط إلى دوري الدرجة الأولى، إلا أن فوزه في الجولة الأخيرة ضمن له البقاء.

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