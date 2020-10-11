ياسر القحطاني في مرمى الانتقادات بسبب الفرق بين الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

تعرض النجم ياسر القحطاني لاعب الهلال السابق، لانتقادات عدة، وذلك بعد أن تحدث عن الفارق بين الهلال والنصر لمجموعة من الأولاد في فصل دراسي خلال برنامج تلفزيوني عُرض على قناة MBC.

وكان القحطاني قال نصًا بعد سؤاله عن الفارق بين الهلال والنصر من طالبة في الفصل الدراسي: ” نادي الهلال 59 بطولة والنصر أقل عدد في البطولات، والهلال لوناه أزرق وأبيض، والنصر أصفر وأزرق”.

ياسر القحطاني في مرمى الانتقادات القوية

وعلّق الكثير من المغردين على تصريحات القحطاني حيث قالوا بأنها لا تصح كونها ستنشر التعصب الرياضي بين الأطفال الصغار، بينما قال آخرون إنه كان محايدًا ولم يتوجه لنادي النصر بأي إساءة أو ينشر التعصب طوال الحلقة.

وأبدى شويش الفهد الكاتب الصحفي عدم رضاه على تصريحات القحطاني حيث أكد بأنها ستنشر التعصب الرياضي بين الأطفال، وهذا أمر غير مقبول على حد وصفه.

القحطاني واحدًا من أبرز النجوم بالكرة السعودية

يذكر أن ياسر القحطاني واحدًا من أبرز نجوم الكرة السعودية حيث شارك مع المنتخب السعودي في مونديال 2006 بألمانيا وفي كأس أمم آسيا 2007 التي أُقيمت في إندونيسيا.

وكان القحطاني أقام مباراة اعتزاله يوم 1 ديسمبر 2019، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، بحضور العديد من نجوم كرة القدم العالميين مثل الهولندي روبن فان بيرسي والإيطالي أندريا بيرلو ومواطنه فرانشيسكو توتي نجم روما الإيطالي السابق.

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