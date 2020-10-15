ياسر القحطاني لـ حسين عبدالغني: وداعك صعب

المواطن - محمد سمعه

حرص ياسر القحطاني، نجم نادي الهلال السابق، على توديع حسين عبدالغني نجم النادي الأهلي الذي اتخذ قرار اعتزال كرة القدم بعد مسيرة دامت لمدة 25 عامًا.

وكتب القحطاني عبر حسابه في “تويتر”: “الوداع صعب وخصوصًا إن كان لوداع شخصية رياضية غير اعتيادية، مسيرة حافلة بالإنجازات وقدوة احترافية لكل الأجيال القادمة، شكرًا للكابتن الكبير والصديق حسين عبدالغني على كل ما قدمت لوطنك وللأندية التي مثلتها”.

واستقر النجم حسين عبدالغني، ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، على اعتزال كرة القدم وإنهاء مسيرته داخل النادي الأهلي، وذلك بعد خروجه من حسابات المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

وقال الناقد الرياضي وليد الغامدي: إن القائد عبدالغني قرر إنهاء مسيرته في الراقي واعتزال كرة القدم بعد مسيرة امتدت لـ25 سنة، كما أكدت صحيفة “الجزيرة” الأمر ذاته أيضًا.

مسيرة حسين عبدالغني:

وسبق لـ عبدالغني أن لعب مع نادي النصر خلال الفترة من 2009 حتى 2017، ولعب مع فريق فيريا البلغاري ونادي الريان القطري من قبل. لقب آسيوي لـ عبدالغني مع الأخضر: وتُوج عبدالغني مع المنتخب السعودي بلقب كأس أمم آسيا عام 1996، ولعب مع الأخضر في مونديال 1998 و 2002 و 2006. وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، طلب من المدرب فلادان استبعاد عبدالغني من حساباته؛ كون مجلس الإدارة لن يُجدد له عقده قبل انطلاق الموسم الجديد. ويلعب عبدالغني مع الأهلي منذ عام 2019 قادمًا من نادي أُحد، وقدم مستويات جيدة مع الراقي بالفترة الأخيرة، رغم وصوله لسن الـ43.

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