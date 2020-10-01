حفر الباطن تحصد مليون و138 ألف ريال قيمة 9 صقور في مزاد ملهم

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

شهد مزاد نادي الصقور السعودي المقام في أرض مهرجان الملك عبد العزيز للصقور بملهم أكبر الصفقات منذ بداية المزاد قبل 5 أيام، حيث تم بيع فرخ شاهين طرح ظهرة حفر الباطن بمبلغ 650 ألف ريال.

كما بلغ إجمالي مبيعات الصقور التي تم طرحها في محافظة حفر الباطن والمراكز والقرى التابعة لها 1.138.000 ريال لـ 9 صقور، كما تم صيد أكثر من 16 طيرًا مثلوثًا صغيرة الحجم تم بيعها في حفر الباطن.

ومن جانبه، بيّن رئيس سوق الصقور بحفر الباطن فالح العدواني في تصريح لـ “المواطن” أن محافظة حفر الباطن تعتبر من أقوى وأشهر خطوط عبور الطيور المهاجرة ممثلة في مناطق الدبدبة والصمان والظهرة والفاو الشمالي وبقية المواقع المحيطة بالمحافظة.

وأضاف العدواني: أثبت هذا الموسم أن حفر الباطن الأوفر والأكثر حظ في طرح الصقور عن بقية مناطق المملكة، حيث حضر في مزاد ملهم أكثر من 8 صقور ونحن في بداية موسم وتجاوز سعرها أكثر من مليون ريال.

وأكمل العدواني: علمًا بان ما أشرنا إليه فقط على الطيور التامة التي أقيم عليها المزاد في ملهم، والغير تامة من مثاليث تم بيعها في حفر الباطن وبلغ عددها أكثر من 16 طير مثلوثة.

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