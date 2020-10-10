10 فرق بيطرية تباشر الحالات في مزاد الإبل بحفر الباطن

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

يشارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن، في مزاد الإبل المقام للمرة الأولى بحفر الباطن، والذي انطلق يوم الجمعة الماضية.

وينفذ المكتب عدة مهام خلال المزاد كفحص وترقيم الإبل المشاركة مع تم فرق وعيادات بيطرية متنقلة وفرقة رش لتطهير شبوك الإبل، بالإضافة إلى مباشرة الإبل المريضة وتقديم العلاج اللازم لها في مكانها.

وقال الطبيب بيطري رباح الرشيدي في تصريحات لـ”المواطن“: إن مكتب الزراعة بحفر الباطن وفر 10 فرق بيطرية مزودة بـ4 عيادات متنقلة وفرقة رش وتطهير، حيث تهدف هذه التجهيزات للكشف والعلاج ونشر الوعي والإرشاد بين المربيين.

من جهته، أكد البيطري أحمد العيسى أن عمل فرق الزراعة يبدأ من الساعة السابعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، وخلال هذه الفترة يتم الكشف على الحالات واستقبال المراجعين في المخيم المتواجد بالمزاد والخروج معهم للحالات من أجل علاجها.

جدير بالذكر أن مزاد الإبل الأول في حفر الباطن يتيح فرص العمل مجانًا للأسر المنتجة في عرض منتجاتها من مأكولات ومشروبات ومشغولاتها اليدوية لزائرين المزاد، وكذلك إتاحة الفرصة للشباب السعوديين للعمل من خلال الفود ترك التي يبيعون داخلها أنواعًا عديدة من المشروبات الباردة والساخنة.

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