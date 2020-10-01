1100 إصابة جديدة بـ كورونا المستجد في الإمارات

المواطن - متابعة

سجلت الإمارات 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 94,190 حالةً.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات اليوم إلى وفاة ثلاثة مصابين بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات بسببه في البلاد 419 حالةً.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه: إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.

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