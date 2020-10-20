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120 وظيفة صحية شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة

120 وظيفة صحية شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة

2020/10/20
الساعة 7:06 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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120 وظيفة صحية شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد (120) وظيفة صحية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض؛ وذلك للعمل لدى الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممرض قانوني أول (عدد 50 وظيفة).

– أخصائي تمريض (عدد 10 وظائف).

– رئيس تمريض (عدد 10 وظائف).

– ممرض قانوني ثانٍ (عدد 50 وظيفة).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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