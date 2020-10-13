132 إصابة جديدة بـ كورونا في مصر

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر عن تسجيل 132 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 10 حالات وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان له، بأن 55 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97743 حالة.

وأشار مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر حتى يوم أمس الاثنين هو 104648 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6062 حالة وفاة.

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلًا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما، لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

كما سمحت القاهرة منذ 21 سبتمبر بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة.

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