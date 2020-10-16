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145 شاحنة إغاثية تعبر منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات باليمن
مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

145 شاحنة إغاثية تعبر منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات باليمن

2020/10/16
الساعة 4:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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145 شاحنة إغاثية تعبر منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات باليمن
المواطن - واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 145 شاحنة إغاثية خلال الربع الثالث من عام 2020م، تحمل على متنها 3,818 طنًا و 66 كيلوغرامًا من المساعدات الإنسانية المتنوعة، منها 2,200 طن من التمور، و128 طنًا من المساعدات الصحية، و935 طنًا و558 كيلوغراماً من المواد الإيوائية، و657 طنًا و216 كيلوغراماً من المواد الغذائية، تستهدف مناطق (عدن ، ومأرب، ولحج، والحديدة، وحضرموت، وصعدة، وحجة، والضالع، والخوخة).
وتأتي هذه المساعدات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.


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