15 ألف سجل تجاري لنشاط القهوة بالمملكة.. والرياض تتصدر

المواطن - الرياض

أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن أكثر من 15 ألف سجل تجاري لنشاط القهوة توجد حاليًا في كافة مناطق المملكة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقهوة.

وتصدرت الرياض السجلات التجارية لنشاط القهوة بـ 4156 سجلًا تجاريًا، بعدها مكة المكرمة بـ 3241 سجلًا تجاريًا، ثم الشرقية بـ 2332 سجلًا تجاريًا، ثم عسير بـ 1146، والمدينة المنورة 1075.

وجاء ترتيب المناطق حسب السجلات التجارية لنشاط القهوة كالتالي:

– المناطق الأكثر:

1- الرياض

2- مكة المكرمة

3- الشرقية

4- عسير

5- المدينة المنورة

6- القصيم

7- جازان

8- تبوك

9- حائل

10- نجران

11- الجوف

12- الباحة

13- الحدود الشمالية

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