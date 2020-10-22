1578 حالة كورونا جديدة في الإمارات

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن رصد 1,578 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 120,710 حالات.

وفيات كورونا في الإمارات

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 474 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1,550 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 113,364.

خطة الفحص الموسع

وقالت الوزارة إنه تماشيًا مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” والمخالطين لهم وعزلهم، فقد تم إجراء 114,483 فحصًا جديدًا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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