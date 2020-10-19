19 فناناً وفنانة يشاركون بـ50 لوحة في مزاد حفر الباطن للإبل

المواطن - فواز الاسلمي - حفر الباطن

انطلق معرض الفن التشكيلي والذي أقيم على هامش مزاد حفر الباطن الأول للإبل بمشاركة 19 فنانًا وفنانة.



وشهد المعرض الذي يستمر 5 أيام 50 لوحة فنية كان غالبيتها عن الإبل والمورث الشعبي، فيما شهد إقبالًا كبيرًا من قبل زوار المزاد.

وذكرت الفنانة التشكيلية العنود المقبل أن عدد المشاركين في المعرض 19 فنانًا وفنانة ويستمر المعرض حتى يوم الجمعة المقبل، ويحتوي المعرض على 50 لوحة فنية تعبر عن عدة مجالات، وجاء حرصهم على المشاركة في المزاد لحبهم للإبل والصحراء.

وأشارت المقبل إلى أن الهدف من المشاركة نشر الفن التشكيلي على نطاق كبير في أوساط محافظة حفر الباطن والتوعية بثقافة الفن، وأن عدد من اللوحات تفاوتت أسعارها ما بين 7 آلاف ريال حتى 3 آلاف ريال.

وأضافت أن كل الفنانين والفنانات التشكيليات يميلون إلى رسم شخصية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وقد يكون السبب إلى ملامحه ولون بشرته ولهذا السبب يعشق الفنانون رسمه.

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