2 مليون يورو تُقرب ميتريتا من الأهلي

المواطن - مروة نبيل

اقترب الروماني ألكسندرو ميتريتا من الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ميتريتا يقترب من الأهلي

وتلقت إدارة النادي الأهلي موافقة مع نظيرتها في نيويورك سيتي الأمريكي، على رحيله ميتريتا بشكل نهائي، بعد الاتفاق على كافة الأمور المادية لإتمام الصفقة رسميًا.

وأشارت مصادر لـ”الاقتصادية”، إلى أن الإدارة الأهلاوية برئاسة عبدالإله مؤمنة قدمت عرضًا ماليًا تبلغ قيمته 2 مليون يورو لنادي نيويورك سيتي الأمريكي واللاعب الروماني.

الراقي يسعى لتدعيم صفوفه

وتسعى إدارة الراقي للتعاقد مع صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل أفضل في الموسم الجديد؛ والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، فيما ودع بطولة دوري أبطال آسيا 2020 من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام النصر بثنائية نظيفة.

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