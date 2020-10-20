20 فكرة تتنافس في تحدي أبشر بالمرحلة النهائية وإعلان النتائج غدًا

المواطن - الرياض

بدأ المشاركون المتأهلون للمرحلة النهائية في تحدي أبشر، اليوم الجمعة، في تنفيذ الجزء العلمي الخاص بالفكرة، استعدادًا لعرض أفكارهم غدًا في مرحلة التحكيم لتحديد الفائزين في كل مسار من مسارات التحدي.

وتأتي هذه المرحلة بعد عددٍ من المراحل الدقيقة لتقييم الأفكار من قبل المتخصصين في التقنيات الحديثة، حيث توصلت لجنة تحدي أبشر إلى ترشيح 20 فكرة تتنافس الآن في المرحلة النهائية التي سيعلن عن نتائجها غدًا.

ويأتي تحدي أبشر بهويته المميزة التي حرصت فيها المنصة على التمسك باللغة العربية في كلمة تحدي، وكذلك إظهار جمال الخط العربي تفاعلًا مع إعلان عام الخط العربي لعام 2020، بالإضافة إلى أنه يقام في مدينة الرياض العاصمة العربية الرقمية لهذا العام.

وبلغ عدد المشاركين في تحدي أبشر 10731 مشاركًا ومشاركة، منهم 74% سعوديون، و26% من جنسيات مختلفة، تقدموا بـ7921 فكرة، توزعت على مسارات المسابقة الثلاثة، حيث قدم 4990 منهم 3674 فكرة للمسار الأول- تطوير خدمة قائمة- وقدم 4486 من المشاركين والمشاركات 3731 فكرة في المسار الثاني- تطوير خدمة جديدة، فيما قدم 1255 منهم 516 فكرة للمسار الثالث- تطوير خدمات في أوقات الأزمات عن بعد، وجميع الأفكار المطروحة كانت في (الذكاء الاصطناعي- إنترنت الأشياء- الطائرات المسيرة “الدرونز”- سلاسل الكتل (البلوكشين)- الواقع الافتراضي والمعزز).

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