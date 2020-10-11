2000 ريال عقوبة نقل عدد ركاب أكثر من المحدد في الرخصة

المواطن - الرياض

أكدت الإدارة العامة للمرور أهمية التزام قائدي المركبات بعدد الركاب الوارد في رخصة السير، مشددةً على أن زيادة الركاب عن العدد المحدد في الرخصة يعد مخالفة تستوجب العقوبة.

ولفت المرور، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد، إلى أن نقل عدد من الركاب يزيد عن العدد المحدد في رخصة السير يُعد مخالفة مرورية، وعقوبتها الغرامة المالية من 1000 إلى 2000 ريال.

أماكن يمنع الوقوف فيها:

وقال المرور في سياق آخر: تجنُّب الوقوف في الأماكن الممنوعة دليل وعيك بتعليمات السير.

وحدد الأماكن الممنوع الوقوف بها على النحو التالي:

– كل المواضع ذات إشارات ممنوع الوقوف.

– عند أي منعطف أو على قمة طريق أو في ملتقى طرق.

– على بعد أقل من 7 أمتار من صنابير الإطفاء.

– على بعد أقل من 20 مترًا من جسر أو نفق.

– الشوارع العامة المدهونة أرصفتها باللون الأصفر.

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