3 أمور ستحلها إدارة النصر لتفادي الغضب الجماهيري

المواطن - محمد سمعه

يمر الفريق الكروي الأول بنادي النصر بفترة صعبة حاليًا؛ وذلك بعد الخسارة أمس الأحد من فريق الفتح بثنائية لهدف في الجولة الأولى من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت الجماهير أبدت غضبها من الرؤية الفنية للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، بجانب الحديث عن تهديد المغربي عبدالرزاق حمدالله لإدارة النادي بفسخ العقد والرحيل، بالإضافة لعدم تحرك الإدارة لضم صانع ألعاب بعد رحيل البرازيلي جوليانو.

3 أشياء تُفكر إدارة النصر في حلها

وستكون الأمور الثلاثة على طاولة إدارة العالمي من أجل حلها، تفاديًا لغضب جماهير العالمي التي شعرت بالقلق بسبب أداء الفريق في لقاء الفتح، وذلك قبل المباراة المرتقبة ضد النادي الأهلي في نصف نهائي كأس الملك يوم 27 أكتوبر الجاري.

وستسعى إدارة النصر إلى التفكير في مدرب جديد يقود الفريق الكروي الأول في حال كانت إقالة روي فيتوريا قريبة، بالإضافة لحل مشكلة حمدالله بالتفاوض لتحسين بنود العقد، بجانب التفكير في ضم صانع ألعاب قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الجانب الهجومي للعالمي.

وانتفضت جماهير العالمي بشكل مثير، وأعربت عن غضبها لإدارة النادي، بسبب غياب النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله عن مباراة الفتح بالجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر النصر بثنائية لهدف.

جمهور النصر يتسائل حول هوية من مدد الإجازة لـ حمدالله

ودشن الجمهور النصراوي عبر “تويتر” وسم “من مدد إجازة حمدالله؟”، في سؤال صريح ومباشر موجه لإدارة صفوان السويكت.

وكانت صحيفة “الرياضية” قالت إن أصفر العاصمة منح إجازة إلى اللاعب المغربي حتى يوم 17 أكتوبر الجاري، مما جعل الجماهير الصفراء تنتقد قرار الإدارة بمنح إجازة للاعب مهم والفريق يحتاجه مع انطلاق مباريات دوري المحترفين.

وأضافت الصحيفة أن صفوان السويكت رئيس العالمي هو من قرر مد إجازة المهاجم المغربي حتى يوم 20 أكتوبر الجاري.

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