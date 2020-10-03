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3 اتفاقيات بين سدايا وIBM وعلي بابا وهواوي
في اليوم الثاني للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي

3 اتفاقيات بين سدايا وIBM وعلي بابا وهواوي

2020/10/22
الساعة 1:44 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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3 اتفاقيات بين سدايا وIBM وعلي بابا وهواوي

بدأت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أعمالها اليوم، بتوقيع 3 اتفاقيات إستراتيجية مع شركات IBM، وعلي بابا، وهواوي.
وسيشهد اليوم الثاني الإعلان عن التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، بالإضافة إلى الإعلان عن الفائزين في أرتاثون الذكاء الاصطناعي للفن، والفائزين بتحدي نيوم.
وستعقد في القمة التي تحمل شعار “الذكاء الاصطناعي لخير البشرية” خلال أكثر من خمس جلسات نقاشية ستختتم بالحوار الختامي، الذي سيلخص أبرز نقاط جلسات القمة التي تمت طوال مدة انعقادها.
وتأتي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في سياق سعي المملكة لتحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتتضمن القمة تسليط الضوء على دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في القيادة الإستراتيجية للاقتصاد البديل بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030.


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