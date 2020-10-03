3 فئات عليهم عدم تناول الماء قبل النوم بنصف ساعة

المواطن- محمد داوود- جدة

يحرص معظم الأفراد على تناول كميات من السوائل قبل النوم مثل الشاي أو القهوة أو الماء، فهل يعتبر ذلك ظاهرة صحية، وما انعكاسات ذلك على صحة الجسم؟

نصائح لـ٣ فئات

يقول استشاري المسالك البولية الدكتور طارق معتز لـ”المواطن“، تناول الماء قبل النوم يعتبر صحيًا، ولا يشكل أي متاعب للفرد، ولكن هناك (٣) فئات ينصحون بتناول الماء قبل النوم بـ٣٠ دقيقة وهم: (الأشخاص الذين يعانون من التبول اللاإرادي، والمثانة النشطة، والبروستاتا) إذ إنهم أكثر عرضة للاستيقاظ بين فترات النوم، والفترة المخصصة بنصف ساعة هي لإعطاء الفرصة لإفراغ المثانة خلال الاستيقاظ.



صفات المثانة السليمة صفات المثانة السليمة

وبين أن المثانة مفرطة النشاط (المثانة غير المستقرة) هي الحالة التي لا تستطيع فيها المثانة تخزين البول مع المحافظة على ضغط منخفض، إذ تتسم المثانة السليمة بقدرتها على تخزين البول بحجم متزايد دون ارتفاع الضغط فيها بشكل كبير، وعلى تشكيل مخزن للبول، مما يتيح للإنسان التصرف بشكل حر، وتأجيل التبول لموعد مريح، والعلاج يكون إرشادًا سلوكيًا (تدريب إرادي للمثانة) وأدوية تعمل على إرخاء المثانة.

أما التبول اللاإرادي فهو انسياب البول تلقائيًا وبشكل متكرر يتراوح بين مرتين وثلاث مرات لدى الفرد بمعنى الفشل في التحكم في التبول، والعلاج يكون ببعض النصائح التي يقدمها الطبيب ووصف بعض الأدوية.

وبخصوص البروستات قال إنه خلال سن المراهقة وما بعده، تنمو غدة البروستات بشكل متوازن ومتساوٍ من كلتا الجهتين، بينما يتسم كبر حجمها خلال الدورة الثانية من النمو (حوالي سن الأربعين) بأنه يكون قريبًا جدًا من الإحليل، وعندما تكبر الغدة أكثر من اللازم، فإنها تضغط على المثانة البولية وتجعلها تعمل بجهد أكبر وبشكل أصعب خلال عملية التبول مع الوقت، وتزداد هذه المشكلة تعقيدًا إلى درجة إنها قد تشكل صعوبة بالغة جدًا في التبول وتفريغ المثانة، كذلك من الممكن أن يؤدي الأمر إلى زيادة في سُمك جدران المثانة ما قد يسبب الألم.

تناول الماء والسوائل باعتدال

وشدد الدكتور معتز، على ضرورة تناول السوائل باعتدال طوال اليوم وخصوصًا العاملين في الميدان الذين يفقدون كميات كبيرة من السوائل أثناء أداء أعمالهم عبر التعرق، كما يجب توجيه الأبناء بتناول الماء بشكل أفضل إذ إنهم مع اللعب وعدم الشعور بالعطش يهملون تناول الماء وقبل النوم لا بد من إفراغ المثانة حتى لا يضطر الفرد إلى الاستيقاظ المفاجئ.

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