3 لاعبين يُثيرون حيرة مدرب الاتحاد قبل مواجهة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تسبب 3 لاعبين في الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في إثارة الحيرة لدى المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، وذلك قبل مواجهة الأهلي غدًا السبت في الجولة الثالثة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

وكانت صحيفة “الرياضية” قالت إن عمر هوساوي وحمد المنصور وعبدالعزيز الجبرين لم تكتمل لياقتهم البدنية بعد للمشاركة في مباراة الأهلي خاصة أن المنصور والجبرين لم يخوضا أي مباريات منذ أكثر من 4 أشهر.

اختبار يحدد مصير ثلاثي الاتحاد قبل مواجهة الأهلي

وخضع الثلاثي لاختبار لياقي أمس الخميس، وعلى أساسه سيحدد كاريلي مصير الثلاثي حول المشاركة في مباراة الأهلي وفقًا لـ الصحيفة.

أحمد حجازي يكشف كواليس صفقته مع العميد

وفي وقت سابق، كشف المصري أحمد حجازي المدافع الجديد لـ الفريق الكروي الأول بالعميد، عن الشخص الذي أقنعه بالانضمام لنادي الاتحاد قبل إتمام الصفقة بين العميد ونادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وتحدث حجازي لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “محمود كهربا أقنعني بالانضمام لـ العميد وأتوجه بالشكر إلى إدارة النادي وجماهيره، وهذا ما شجعني على الانضمام للعميد، وإدارة أنمار الحائلي أبلغتني بوجود مشروع قوي لعودة النادي لوضعه الطبيعي”.

وأضاف حجازي: “مفاوضات العميد كانت مفاجئة، وكان هناك موافقة من كل الأطراف وأتمنى التوفيق والنجاح لهذه التجربة مع العميد، ومنذ صغري وأنا أعلم شعبية الاتحاد وجماهيره، والانضمام للعميد إضافة لأي لاعب”.

شارك الخبر