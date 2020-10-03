3 ندوات و6 وحدات للمشتركين في برنامج مهد ويويفا

المواطن - مروة نبيل

كشفت أكاديمية مهد عن المسار المتكامل الذي ينتظر المشتركين في أول نسخة سيُنظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” لبرنامج بالتعاون مع الأكاديمية.

شراكة بين أكاديمة مهد ويويفا

وتم إطلاق أكاديمية مهد شهر يوليو الماضي، لاكتشاف وتطوير المواهب في سن صغيرة، وتُعد أحد أضخم الأكاديميات الرياضية في العالم، لكي تكون بوابة الأبطال الرياضيين نحو المحافل الإقليمية والعالمية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأعلنت أكاديمية مهد عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الثلاثاء، في شراكة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مسار البرنامج

وأوضح حساب الأكاديمية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مسار برنامج الدبلوم في إدارة كرة القدم وفقًا للاتفاقية، يضم 3 ندوات ويحتوي على 6 وحدات.

وستكون الندوة الأولى مقدمة عن إدارة كرة القدم، أما الثانية عن التسويق والتواصل في اللعبة، والثالثة عن إدارة فعاليات كرة القدم، وتكون الوحدة الأولى عن تنظيم كرة القدم العالمية، والثانية عن إدارة الاستراتيجية والأداء والثالثة عن الإدارة التشغيلية.

وتتناول الوحدة الرابعة التسويق والرعاية في كرة القدم، أما الوحدة الخامسة فستكون عن التواصل والإعلام والعلاقات العامة، والسادسة عن إدارة الفعاليات والتطوع، على أن يكون حفل التخرج بعد الندوة الثالثة والأخيرة.

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