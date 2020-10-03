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3 نصائح من رئاسة الحرمين قبل دخول المسجد الحرام

3 نصائح من رئاسة الحرمين قبل دخول المسجد الحرام

2020/10/05
الساعة 4:14 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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3 نصائح من رئاسة الحرمين قبل دخول المسجد الحرام
المواطن - الرياض

شددت رئاسة الحرمين الشريفين على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية قبل دخول المسجد الحرام بعد السماح بعودة العمرة تدريجيًا منذ يوم أمس.

وقالت الرئاسة في إنفوجراف لها عبر تويتر : عزيزي زائر المسجد الحرام : تجنب الملامسة، وابتعد عن المصافحة، واحرص على غسل يديك جيدًا وتعقيمهما قبل الحضور إلى المسجد.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي قدم عددًا من النصائح للمعتمرين بالتزامن مع أولى مراحل عودة العمرة تدريجيًا اعتبارًا من أمس الأحد تضمنت ما يلي:

1- أخذ التطعيمات اللازمة، بالذات في هذا الموسم ومن أهمها التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

2- عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين.

3- لبس الكمامة.

4- تعقيم اليدين وترك مسافة آمنة.

وأضاف العبدالعالي أن عددًا من القادة الصحيين سيتشرف بتقديم مجموعة من الخدمات المهمة لضمان صحة جميع زائري الحرم ومؤدي مناسك العمرة، مشيرًا إلى أن العودة بحذر أثبتت بحمد الله أنها تخطو بنا نحو الاتجاه الصحيح والإيجابي.

المسجد الحرام


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