7 نصائح هامة للوقاية من أمراض القلب

المواطن- محمد داوود- جدة

أوصى استشاري القلب الدكتور لقمان محسن، باتباع 7 نصائح للوقاية من أمراض القلب ، مبينًا أن القلب مسؤول عن

توصيل الدم والمواد المغذية لجميع أنسجة الجسم وتخليصها من ثاني أوكسيد الكربون، وأن حوالي 5.6 لترات من الدم تدور في الجسم وحوالي ثلاث دورات قلبية تحدث خلال دقيقة واحدة.

طرق الوقاية من أمراض القلب

وبين في تصريحات لـ”المواطن“، أن هذه النصائح تتمثل في الآتي:

⁃ تجنب التدخين ، فالنيكوتين يزيد من احتياج عضلة القلب للأكسجين ، كما يسبب أول أكسيد الكربون الذى ينشأ من احتراق السيجارة زيادة فى الأكسجين اللازم لعضلة القلب ، وثبت أيضًا أن التدخين يقلل من نسب بعض أنواع الكوليسترول اللازم للجسم، والتى تقلل من خطر التعرض للإصابة باحتشاء عضلة القلب .

⁃ ممارسة الرياضة إذ إنها تحسن الدورة الدموية وعمل القلب ، وتقلل ارتفاع ضغط الدم، فالخمول والكسل يقودان إلى زيادة تراكم الدهون في الجسم وزيادة الوزن وتجمع الكولسترول الضار على الجدار الداخلي للشرايين والأوعية الدموية.

⁃ تجنب الإكثار من تناول الدهون ، إذ يرتبط الإكثار من تناول أطعمة الدهون بزيادة نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، والذي يؤدي بدوره إلى أمراض القلب والأوعية الدموية.

⁃ تجنب التوتر والقلق ، فالمستويات المرتفعة من هرمون الكورتيزول الناتجة عن التوتر طويل الأمد يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بـ أمراض القلب عن طريق رفع ضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم.

⁃ الاعتدال في تناول مشروبات الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية ، فجميعها لها انعكاسات غير صحية على القلب.

⁃ الحد من تناول ملح الطعام فالإفراط به يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم، والذي يرتبط بأمراض القلب ، فالتوصية اليومية من الملح للبالغين هي أقل من (5) غرامات.

⁃ الإكثار من تناول الفواكه والخضار لفوائدهما على صحة الجسم بشكل عام ، لكونهما تشتملان على عناصر مهمة وهي الفيتامينات والمعادن والألياف.

نسبة الكوليسترول بالدم

ودعا الدكتور لقمان، إلى ضرورة المحافظة على نسبة الكوليسترول بالدم للحفاظ على عضلة القلب والشرايين والأوعية الدموية، فعدم توازن نسبة الكوليسترول بالدم يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية ، مع الحد من تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية وخصوصًا الأطعمة التي تحتوي على نسبة سكريات عالية ونسبة عالية من الزيوت والدهون لذا يجب التقليل من تناولها.

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