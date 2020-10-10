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اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة

اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة

2020/10/10
الساعة 5:33 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة
المواطن - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم ( السبت ) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار ( مفخخة ) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.


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