اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة

المواطن - واس
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم ( السبت ) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار ( مفخخة ) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
ذات صلة :
سبب رحيل صالح آل عباس عن النصر
شفاء زلاتان إبراهيموفيتش من فيروس كورونا
ترامب ينظم أول تجمع انتخابي له منذ إصابته بكورونا
بغلف بعد رفض احتجاج النصر: هذا ما يهمني الآن
Subscribe
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments