فيصل بن فرحان يناقش هاتفيًا مستجدات الأوضاع مع وزير خارجية أذربيجان

المواطن - واس
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بايراموف.
وبحث الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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