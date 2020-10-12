فيديو.. ضبط مواطنين بحوزتهما 1.7 مليون ورقة عملة قابلة للتزييف بالرياض

المواطن - واس

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على شخصين تورطا بالترويج لبيع أوراق معالجة كيميائياً قابلة للتزييف.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن نتائج المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على (مواطنين / كلاهما في العقد السادس من العمر)، ثبت تورطهما بالترويج لبيع أوراق معالجة كيميائياً قابلة للتزييف، واتخذا من وحدةٍ سكنية بحي قرطبة شرق مدينة الرياض وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي، وضبط بحوزتهما مليون وسبعمائة وسبعون ورقة قابلة للتزييف، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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