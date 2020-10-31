31 مشروعًا لـ الصرف الصحي بجدة بأكثر من ملياري ريال

المواطن - الرياض

كشفت شركة المياه الوطنية عن الانتهاء من تنفيذ 31 مشروعًا لشبكات الصرف الصحي في محافظة جدة خلال عامي (2019م -2020م)، ويأتي ذلك لتعزيز منظومة خدمات المياه التي تقدمها لعملائها، وتحسين كفاءتها التشغيلية ورفع الضرر البيئي.

وأوضح المهندس محمد بن صالح الغامدي رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية، أن الأحياء المستفيدة بلغت 33 حيًا بمحافظة جدة شملت: أحياء العزيزية (8 و 9 و 10 و 11)، أحياء النسيم (1 و 2 و 3)، حي الأندلس وحي الروضة، أحياء الفيحاء ( 1 و 2 و 3 و 4) وأحياء الورود (1 و 2 و 3) وحي الثغر (4) وحي الجامعة (3)، حي بني مالك (3)، أحياء الرحاب وحي مشرفة، حي الخالدية (1)، حي العليا، وحي النور، حي الصفا (4)، حي السنابل، حي الهدى الجنوبي، الأجزاء المتبقية من حي السلامة، منطقة كيلو 14 (المنتزهات)، ومنطقة كيلو 13 (المنتزهات)، مخطط ابن حمد، منطقة الكيلو 11 – شمال جنوب غرب حي المنتزهات، أجزاء من حي الفيصلية.

وقال الغامدي “المشاريع المنفذة والمشغلة تضمنت مد شبكات بأطوال بلغت 300 ألف نسمة”.

وأضاف أنه استكمالًا لخطط الشركة الاستراتيجية للتوسع بخدمات الصرف الصحي وزيادة رقعة التغطية فقد تم الترسية والبدء في تنفيذ حزمة جديدة من مشاريع للصرف الصحي في عام 2020 بمدينة جدة، بلغت 10 مشاريع يجري العمل على استكمالها، بأطوال شبكات تقارب 294 كيلو مترًا وتكلفة مالية قاربت 670 مليون ريال وذلك لتغطية وخدمة 26 حيًا إضافيًا بمحافظة جدة لتنفيذ 10 آلاف توصيلة منزلية جديدة لربط عقاراتها بشبكة الصرف الصحي تشمل الأحياء التالية: حي الجوهرة وحي الروابي وحي الفاروق وحي الشفا وجزء من حي الأمير عبدالمجيد، حي الحمراء (1)، حي الرويس (3) وأجزاء متبقية من حي مشرفة وكامل الواجهة البحرية بحي الشاطئ، وأحياء النعيم (4،3،2،1)، حي السليمانية وحي الفيحاء 5 وحي جامعة الملك عبدالعزيز، أحياء أبرق الرغامة (2،1،,4 ,5)، مخطط المساعد، حي مدائن الفهد 4 (الوزيرية الجديدة)، أحياء البساتين (1 و 2).

وذكر رئيس القطاع الغربي أن الشركة ماضية في تنفيذ المزيد من مشاريع الخدمات البيئية، وتغطية المزيد من الأحياء في محافظة جدة بشبكات الصرف الصحي، وذلك في إطار خططها وبرامج مشاريعها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة الخدمات المائية والبيئية في المحافظة وصولًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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