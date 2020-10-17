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ضبط 6 مقيمين يتاجرون بشرائح اتصال بعد تسجيلها بهويات أشخاص دون علمهم
بحوزتهم 4785 شريحة و40 جوالاً و10 أجهزة قارئ بصمة

ضبط 6 مقيمين يتاجرون بشرائح اتصال بعد تسجيلها بهويات أشخاص دون علمهم

2020/10/17
الساعة 3:25 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط 6 مقيمين يتاجرون بشرائح اتصال بعد تسجيلها بهويات أشخاص دون علمهم
المواطن - واس

نجحت شرطة الرياض في القبض على ستة مقيمين تورطوا بالمتاجرة في شرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية – بفضل الله – تمكنت من القبض على (6 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية في العقد الرابع من العمر)، لتورطهم بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، واتخاذهم مقر عملهم في أحد المحلات التجارية بوسط مدينة الرياض وكراً لتنفيذ جريمتهم، وضبط بحوزتهم (4785) شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات بالمملكة، و (40) جهاز جوال و (10) أجهزة قارئٍ للبصمة، ومجموعة كبيرة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاصٍ مجهولين، بالإضافة إلى مبلغ (17,750) سبعة عشر ألفا وسبعمائة وخمسين ريالاً، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.


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