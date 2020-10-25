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وزارة العدل : تعيين 100 امرأة على وظيفة كاتب عدل
من المؤهلات شرعيًا وقانونيًا

وزارة العدل : تعيين 100 امرأة على وظيفة كاتب عدل

2020/10/25
الساعة 3:35 مساءً
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وزارة العدل : تعيين 100 امرأة على وظيفة كاتب عدل وزارة العدل
المواطن - الرياض
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أعنلت وزارة العدل صدور توجيه الوزير الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتعيين 100 امرأة من المؤهلات شرعياً وقانونياً في وظيفة كاتب عدل.
وتأتي هذه الخطوة للتسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية، والتوسع بتمكين المرأة في المرفق العدلي، بعد قيام الوزارة مؤخراً بتعيين العديد من النساء المؤهلات في مجالات القانون والشريعة والاجتماع والإدارة والتقنية في الوزارة للمرة الأولى.

وظيفة كاتب عدل

وأوضحت الوزارة أن كاتبات العدل الـ100 سيباشرن العمل رسميًا الأحد المقبل ببرنامج تدريبي متخصص مدته 3 أشهر، بالتعاون مع مركز التدريب العدلي، بالإضافة إلى التدريب التطبيقي في وكالة الوزارة للتوثيق وكتابات العدل.
وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج التدريبي لكاتبات العدل يشتمل على العديد من المحاور النظرية والتطبيقية بما في ذلك معرفة مهام واختصاصات وإجراءات التوثيق وفقاً لما ورد في النظام، ومنها ما يتعلق بالتدريب على التقنيات الحديثة المرتبطة بالعمل التوثيقي.

وظائف وزارة العدل

يأتي هذا فيما بدأت اعتبارًا من صباح اليوم عملية التسجيل في وظائف وزارة العدل في المسابقة الوظيفية لوظائف بالمرتبة الثامنة والسابعة والسادسة وفق ما تم الإعلان عنه مؤخرًا، وفيما يلي نقدم شروط وظائف وزارة العدل، ورابط التقديم على الوظائف.


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    1 تعليق
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    View all comments
    جابر علي مباركي
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    السلام عليكم ورحمة الله ابغا وظيفة انا متقاعد جندي ابغا حارس أمن جازان صامطه

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