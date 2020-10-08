35 مخالفة ضريبية في منشآت قطاع التجزئة بالأحساء

المواطن - الأحساء
تمكنت الفرق الرقابية في هيئة الزكاة والدخل من ضبط 35 مخالفة ضمن الحملة الميدانية المشتركة في محافظة الأحساء، والتي شملت 93 منشأة، بالتعاون مع أمانة منطقة الشرقية ووزارة التجارة.
ونفذت الفرق الرقابية 93 زيارة وتم ضبط 35 مخالفة في قطاع التجزئة، حيث كانت أنواع المخالفات، عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة وعدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، حيث تم التأكد من تحصيل الضريبة 15%.
جاء ذلك بحسب ما ذكرت الهيئة العامة لـ الزكاة والدخل عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الخميس.
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