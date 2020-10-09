36 #وظيفة صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري أمراض الدم.

– اختصاصي تعليم الكلام (عدد 9 وظائف).

– أخصائي العلاج الوظيفي (عدد 3 وظائف).

– أخصائي اجتماعي.

– أخصائي اجتماعي أول.

– أخصائي معالج النطق (عدد 7 وظائف).

– أخصائي تمريض عناية مركزة لأمراض القلب (عدد 6 وظائف).

– أخصائي علم النفس (عدد 5 وظائف).

– أخصائي أول علم النفس (عدد وظيفتين).

– طبيب الأطفال التنموي.

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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