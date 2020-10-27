38 قتيلاً وجريحاً بانفجار قنبلة داخل مدرسة في باكستان

المواطن - متابعة
قُتل 4 أشخاص على الأقلّ وأصيب 34 آخرون بجروح اليوم الثلاثاء، في انفجار قنبلة أثناء حصّة تدريسية في مدرسة قرآنية في مدينة بيشاور، عاصمة المقاطعة الحدودية الشمالية الغربية في باكستان، كما أفادت الشرطة.
وقال وقّار عظيم، المسؤول في الشرطة، إن “الانفجار وقع خلال تدريس القرآن. أحدهم جلب حقيبة (مفخّخة) إلى داخل الحصّة التدريسية. لقد قتل 4 تلاميذ وأصيب 34 آخرون بجروح”.
بدوره أكّد محمد علي غندابور، وهو أيضاً مسؤول في الشرطة، وقوع الانفجار والحصيلة، مشيراً إلى أنّ اثنين من الجرحى مدرّسان.
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