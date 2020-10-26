38 وظيفة صحية شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى القوات المسلحة بنجران، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، ومستشفى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممرض قانوني ثانٍ/ غسيل الكلى البريتوني.

– ممرض قانوني ثانٍ/ عناية القلب المركزة (عدد وظيفتين).

– ممرض قانوني ثانٍ/ النساء والولادة.

– ممرض قانوني ثانٍ/ الكلى (عدد وظيفتين).

– ممرض قانوني ثانٍ/ العناية المركزة لحديثي الولادة (عدد وظيفتين).

– ممرض قانوني أول/ عناية القلب المركزة.

– ممرض قانوني أول/ جراحة رجال (عدد وظيفتين).

– ممرض قانوني أول/ جراحة نساء (عدد وظيفتين).

– ممرض قانوني أول/ باطنة رجال (عدد وظيفتين).

– ممرض قانوني أول/ الكلى.

– ممرض قانوني أول/ العناية المركزة لحديثي الولادة (عدد 6 وظائف).

– ممرض قانوني أول/ العمليات (عدد 3 وظائف).

– ممرض قانوني أول/ الأطفال (عدد 3 وظائف).

– أخصائي بصريات (عدد وظيفتين).

– قابلة قانونية (عدد وظيفتين).

– طبيب أخصائي عناية مركزة أطفال.

– طبيب مقيم أول/ طب وجراحة (عدد وظيفتين).

– نائب أول/ طب وجراحة زراعة الأعضاء.

– استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة.

– استشاري مسالك بولية.

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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