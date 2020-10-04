4 خطوات لتغيير حجم الخط على WhatsApp ليناسب راحتك

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يمكن أن تكون محادثات WhatsApp ممتعة مع الأصدقاء أو مهمة مع تعليمات العمل ولكن قد تشعر بالإجهاد في عينيك مع التحديق المستمر، وإذا كنت تعاني من ضعف البصر أو مشاكل الصداع بسبب ذلك، فيجب أن تفكر في تعديل حجم الخط لتسهيل القراءة.

وحدد موقع India Today خطوات بسيطة يمكنك من خلالها ضبط حجم الخط على WhatsApp.

خطوات تغيير الخط على WhatsApp

1- افتح تطبيق WhatsApp

2- اضغط على المزيد من الخيارات More options من النقاط الثلاث على الجانب الأيمن.

3- اختر الإعدادات Settings > الدردشات Chats > حجم الخط Font size.

4- يمكنك الاختيار من بين حجم الخط الصغير أو المتوسط ​​أو الكبير حسب تفضيلك.

تنسيق رسائل WhatsApp

ولفت الموقع إلى أنه يمكن لمستخدمي واتساب أيضًا تنسيق الرسائل عن طريق تحرير النص داخل رسائلهم باتباع الخطوات المحددة:

1- للكتابة بالخط العريض: ضع علامة النجمة قبل النص وبعده (*نص*).

2- للكتابة بالخط المائل: ضع علامة التسطير قبل وبعد النص (_نص_).

3- لكتابة كلمة مشطوبة: عن طريق وضع رمز التلدة قبل النص وبعده (~ نص ~).

وإذا لم تستطع تذكر هذه الرموز، فيمكنك أيضًا تنسيق النص على واتساب باستخدام الاختصارات:

أولًا لأجهزة الأندرويد

حدد النص في حقل النص المراد تنسيقه، ستظهر لك خيارات لجعل النص عريضًا أو مائلًا، كما يمكنك النقر على زر علامة الجمع أو النقاط الثلاث على الجانب الأيمن لتوسيط النص.

ثانيًا لأجهزة iPhone

حدد النص المراد تنسيقه > اختر تحديد أو تحديد الكل > ثم B_I_U اختصارًا لـ الخط العريض Bold أو المائل Italic أو وضع خط تحت الكلمة Underline كما أنه هناك خيارات أخرى مثل كتابة كلمة مشطوبة Strikethrough وغيرها.

شارك الخبر