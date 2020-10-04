4 عادات غذائية لتعزيز صحتكم

المواطن - محمد داوود - جدة

دعا استشاري التغذية الدكتور سامي عبدالمحسن، إلى اتباع 4 عادات غذائية صحية وهي: تناول الفواكه والخضروات والبقوليات، والإكثار من السوائل غير المحلاة وخصوصًا الماء، وتناول وجبات خفيفة صحية، مع تناول المكسرات والحبوب الكاملة.

أمور غير صحية:

وقال عبدالمحسن في تصريحات إلى “المواطن”: إنه يجب تجنب 4 أمور غير صحية وهي، العصائر المحلاة، والمشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، والأغذية المصنعة، والأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والأملاح؛ إذ إن جميع هذه الأمور تدهور صحة الإنسان، كما تجعله أكثر عرضة لمختلف الأمراض.

أهمية الطعام الصحي:

وبين أن الطعام الصحي هو الطعام الغني بالعناصر الغذائية اللازمة لبناء الجسم وتقوية جهاز المناعة للوقاية من الأمراض المختلفة، إذ الحرص على أن يحتوي النظام الغذائي اليومي على الخبز ومنتجات الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان واللحوم ومنتجات الدواجن والأسماك ومصادر البروتين الأخرى، كما أن مقدار الطعام الواجب تناوله خلال اليوم يعتمد على كمية السعرات الحرارية الذي يحتاجه الجسم.

الرياضة لتجنب الأمراض:

ونصح الدكتور عبدالمحسن بضرورة ممارسة الرياضة لكونها تقي من الإصابة بأمراض السكر؛ حيث إنها تعمل على حرق الجلوكوز من الدم مما يمنع من الإصابة بمرض السكري، بجانب تقوية عضلات القلب والوقاية من أمراض القلب المختلفة إذ تحسن سير الدورة الدموية وتخفض من نسبة الكوليسترول في جسم الإنسان، بالإضافة إلى المساهمة في إنقاص الوزن وحرق الدهون المتراكمة في المناطق الحيوية بالجسم والتخلص من الكرش، كما تحمي الرياضة الجسم من الإصابة بمرض مثل الكبد الدهني وحماية الرئتين بجانب تقوية الذاكرة وتعزيز كفاءة الجهاز العصبي لدى الإنسان.

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