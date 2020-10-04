4 قتلى و20 جريحًا في انفجار بيروت الجديد وكشف سبب الحادث

المواطن - متابعة

ارتفع عدد ضحايا انفجار خزان مازوت في منطقة طريق الجديدة في لبنان، إلى 4 أشخاص، وذلك بعدما تم سحب جثة جديدة من تحت الأنقاض في محلة الرفاعي- ساحة أبو شاكر.

ونقلت “العربية” عن وسائل إعلام محلية أن “عدد الجرحى جراء الانفجار في مستشفى المقاصد يتزايد، وقد تجاوز الـ20″، موضحة أنه “تم إسعاف عدد من عناصر الدفاع المدني الذين تعرضوا للاختناق”.

وأشارت إلى أن “فرع المعلومات أوقف صاحب خزان المازوت الذي انفجر في الطريق الجديدة بعدما نُقل إلى المستشفى بسبب حالة اختناق”.

سبب الانفجار:

كما ذكرت أن “موقوفًا يُدعى ع. س. أكد أن الانفجار ناتج عن كمية من مادة البنزين كان يقوم بتخزينها للاستعمال الخاص لشركته التي تعمل في مجال الهواتف الخلوية وأجهزة الشحن أيّ powerbank”.

وقال أحد سكان المبنى الذي وقع فيه الانفجار: إن “الانفجار وقع في خزان مازوت مخصّص لتشغيل مولد كهربائي بعدما وقع عطل فيه”.

بدوره، أعلن محافظ بيروت مروان عبود أن ” عملية إخلاء السكان في مكان انفجار الطريق الجديدة ما زالت مستمرة، والحريق لم يعد يشكل خطرًا وبات قابلًا للسيطرة عليه”.

وأضاف: طلبنا سابقًا من الأهالي الإبلاغ عن الأماكن الخطرة الموجودة قرب المنازل وتوصلنا إلى تحديد نحو 100 مكان خطر، لكن هذا المبنى لم يبلغنا أحد عنه.

وأثار الانفجار حالة من الذعر في صفوف سكان المنطقة.

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