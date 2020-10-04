4 وصايا من متحدث الصحة بالتزامن مع أولى مراحل عودة العمرة

المواطن - الرياض

قدم المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عددًا من النصائح للمعتمرين بالتزامن مع أولى مراحل عودة العمرة تدريجيًا اعتبارًا من اليوم الأحد.

#عاجل_السعودية | متحدث #وزارة_الصحة: اليوم تبدأ أولى مراحل عودة العمرة ونوصي المعتمرين بأخذ التطعيمات اللازمة بالذات في هذا الموسم ومن أهمها:

1- التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

2- عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين.

3- لبس الكمامة.

4- تعقيم اليدين وترك مسافة آمنة.#نعود_بحذر pic.twitter.com/HdQ6mKLU4v — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) October 4, 2020

وقال العبدالعالي في المؤتمر الصحفي المشترك حول مستجدات فيروس كورونا: اليوم تبدأ أولى مراحل عودة العمرة، ونوصي المعتمرين بما يلي:

1- أخذ التطعيمات اللازمة، بالذات في هذا الموسم ومن أهمها التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

2- عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين.

3- لبس الكمامة.

4- تعقيم اليدين وترك مسافة آمنة.

وأضاف العبدالعالي أن عدد من القادة الصحيين سيتشرف بتقديم مجموعة من الخدمات المهمة لضمان صحة جميع زائري الحرم ومؤدي مناسك العمرة، مشيرًا إلى أن العودة بحذر أثبتت بحمد الله أنها تخطو بنا نحو الاتجاه الصحيح والإيجابي.

حالات كورونا الجديدة

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (511) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (321485) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10027) حالة من بينها (955) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (336387) حالة، توفي منهم (4875) حالة.

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