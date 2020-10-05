5 أخطاء مالية لا يرتكبها المليارديرات أمثال بيل جيتس ووارن بافيت

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قالت شبكة CNBC الأمريكية إن هناك بعض العادات التي يتجنبها الأثرياء مثل المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل جيتس، والمدير التنفيذي السابق لشركة قوقل إريك شميدت والرئيس التنفيذي لشركة بيرك شاير هاثاوي، وارين بافيت.

وتابعت في تقرير لها: هناك 5 عادات أو أخطاء مالية يقع فيها الناس العاديون لكنك لن تجدها عند أغنى الناس في العالم مثل بيل جيتس ووارن بافيت ومنها ما يلي:

1- الرسوم والغرامات

يعتبر الأغنياء أن الرسوم والغرامات مضيعة للوقت والمال، لذلك يواظبون على دفع فواتيرهم في الوقت المحدد، كما يتجنبون الرسوم المصرفية التي تفرضها بعض البنوك مقابل خدماتها، لذلك يُنصح بالتحقق من كشف حسابك شهريًا بحثًا عن هذه الرسوم المخفية.

2- الإنفاق بتهور

بعض أصحاب الملايين ينفقون بسخاء على متعهم الخاصة، مثل شراء كارى بي لسيارة لامبورغيني بنصف مليون دولار، لكن الأذكياء من الأغنياء مقتصدون بشكل مدهش، على سبيل المثال: يرتدي بيل جيتس ساعة بقيمة 10 دولارات، أما وارن بافيت فلا يغير فطوره اليومي البالغ قيمته 3.17 دولار من ماكدونالدز، ويقود مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك، سيارة بناقل حركة يدوي طراز فولكس فاغن.

وقال الباحث في السوق بام دانزيغر عن ذلك: الأثرياء لا يصبحون أثرياء بإنفاق كل شيء، إنهم يعرفون أكثر من أي شخص آخر أنه يمكنهم تسلق عدة درجات على السلم من خلال توخي الحذر وتحقيق نمط حياة بسيط.

وتابع: يؤدي الإنفاق بتهور إلى الهدر والإنفاق الزائد والديون وهي 3 أشياء يتجنبها الناجحون.

3- الحيل التسويقية

يتجنب الأثرياء الوقوع في حب الحيل التسويقية من خلال المقارنة؛ ذلك أنهم يقدرون القيمة الحقيقية للشيء مع الموازنة بين مزايا الجودة مقابل التكلفة.

ويمكنك تبني نفس العادة من خلال البحث الجيد عن المنتج والتفكير في النتيجة النهائية قبل إجراء عملية شراء، يمكنك اختيار عنصر أغلى ثمناً وجيد الصنع ويستمر معك لسنوات وبذلك توفر الوقت والمال الذي تحتاجه لإصلاح أو استبدال عنصر رديء الصنع.

4- الاعتماد على مصدر دخل واحد

سيساعدك وجود أكثر من مصدر دخل على توليد المزيد من الأموال، فالأثرياء لا يعتمدون أبدًا على مصدر واحد، ضع في اعتبارك تحويل سيارتك الاحتياطية إلى عمل تجاري أو القيام بعمل مستقل أو استغلال منصات العمل الحر للكتابة عن مجال خبرتك.

وقال الممثل الكوميدي والمذيع التلفزيوني جاي لينو، صاحب الـ 400 مليون دولار: عندما حصلت على برنامج The Tonight Show (واحد من أشهر البرامج التليفزيونية الأمريكية) حرصت أيضًا على تقديم 150 عرضًا كوميديًا سنويًا حتى لا اضطر إلى لمس دخلي الأساسي من البرنامج، وبالفعل لم ألمس أبدًا سنتًا من هذا الراتب، فقد كان لدي دائما دخلان، أحدهما للصرف والآخر للادخار.

5- مواكبة الجيران والأصدقاء

وفقًا لتقرير صدر عام 2017 عن موقع التوظيف CareerBuilder، ينفق 78% من العمال الأمريكيين راتبهم على رفاهيتهم ومواكبة العصر دون ادخار أي شيء على الإطلاق.

وفي المقابل لم يمتلك بافيت جهاز آيفون أبدًا حتى تلقى واحدًا كهدية، لكنه قال إنه لا يستخدمه.

وقد يكون لدى أصدقائك أو جيرانك أو زملائك في العمل أحدث أداة تقنية ولكن هذا لا يعني أنك بحاجة إلى واحدة أيضًا، فواقعك الشخصي أكثر أهمية من التصور العام، لذلك قرر كيف تريد أن تبدو حياتك الآن وفي المستقبل، ولا تدع أي شخص آخر يتخذ هذا القرار نيابة عنك.

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