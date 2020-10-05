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5 إصابات في حادث انقلاب مركبة في منتصف عقبة حزنة بالباحة
منهم إصابه خطيرة توقف قلب وتنفس وتم التدخل إسعافيًا

5 إصابات في حادث انقلاب مركبة في منتصف عقبة حزنة بالباحة

2020/10/22
الساعة 7:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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5 إصابات في حادث انقلاب مركبة في منتصف عقبة حزنة بالباحة
المواطن - محمد المقصّي - الباحة

أصيب 5 أشخاص اليوم الخميس في حادث انقلاب مركبة في منتصف عقبة حزنة في محافظة بلجرشي.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني بأنه وقع حادث انقلاب اليوم الخميس بمنتصف عقبة حزنة بمحافظة بلجرشي، حيث تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر وفرقة من الصحة للموقع وعند وصول الفرق اتضح وجود 5 إصابات بالموقع، منهم إصابة خطيرة cpr توقف قلب وتنفس وتم التدخل إسعافيًا وعمل الإنعاش القلبي الرئوي لحين وصوله المستشفى وثلاث إصابات متوسطة.

وقال الزهراني: إنه تم التدخل إسعافيًا ونقل جميع الإصابات لمستشفى الأمير مشاري بمحافظة بلجرشي فيما نقلت إحدى الإصابات عن طريق إسعاف الصحة.

وأهاب الزهراني المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم الطوارئ بالخدمة الإسعافية (997) عند حدوث أي طارئ لا قدر الله أو عن طريق تطبيق أسعفني عبر الأجهزة الذكية.


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