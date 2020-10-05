5 تغييرات كبيرة قادمة إلى WhatsApp

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يعمل WhatsApp على عدد من الميزات الجديدة المثيرة التي من المتوقع طرحها نهاية العام على نظامي تشغيل أندرويد و iOS، وهذه هي أكثر التحديثات الأكثر إثارة للاهتمام بحسب موقع MyBroadband.

1- الرسائل ذاتية التدمير

واحدة من أكثر الميزات المتوقعة والتي تم اختبارها على الإصدارات التجريبية هي القدرة على إرسال وسائط منتهية الصلاحية، حيث سيتمكن المستخدمون من إرسال صورة أو مقطع فيديو أو صورة GIF وبمجرد إرسالها ستختفي من هاتف المستلم بعد مغادرته الدردشة.

وسيحتاج المستخدمون إلى النقر فوق الزر الجديد عند إرسال الوسائط عبر الدردشة، ولا يوجد مؤقت لضبط الرسالة حيث ستختفي تلقائيًا بعد مشاهدتها.

2- وضع الإجازة

أظهرت المعلومات التي تم الكشف عنها أن التطوير مستمر على ميزة أُطلق عليها اسم Vacation Mode أو وضع الإجازة؛ حيث سيتم إلغاء الإشعارات من الدردشة الموجودة في الأرشيف حتى يتمكن المستخدم من تجاهلها.

3- مساحة التخزين

ويتضمن آخر إصدار تجريبي من WhatsApp لنظام أندرويد طريقة جديدة لإدارة الملفات المرسلة والمستلمة، وتتألف من واجهة استخدام تخزين متطورة تتيح لك توفير مساحة عن طريق البحث بسهولة عن الملفات الكبيرة وحذفها.

وتتضمن التغييرات شريط تخزين يوضح مقدار سعة هاتفك الذكي والوسائط المستلمة من واتساب.

4- فتح إصدار سطح المكتب ببصمة الإصبع

هناك ميزة أخرى جديدة قيد التطوير لإصدار أندرويد من واتساب وهي خيار التحقق من الهوية ببصمة الإصبع باستخدام مستشعر البصمات، وتتيح هذه الوظيفة للمستخدمين إنشاء جلسة WhatsApp Web جديدة بأمان تام؛ حتى لا يقوم أي شخص غيرهم بالتطفل على الرسائل الخاصة.

5- الاندماج مع ماسنجر

كان قد أحرز فيسبوك تقدمًا بطيئًا في هدفه المعلن بدمج محادثات ماسنجر وواتساب وإنستقرام في نظام أساسي واحد، وقد انتهت بالفعل الخطوة الأولى بدمج تطبيقي ماسنجر وإنستقرام، مما يسمح للمستخدمين بالتواصل بسلاسة بين هذه التطبيقات.

ميزات خاصة بالأندرويد

وأظهرت التقارير الأخيرة أن هناك عددًا من الميزات الإضافية القادمة إلى منصة WhatsApp لنظام أندرويد منها الاختصار الجديد الذي يجمع بين زري الاتصال الصوتي واتصال الفيديو، ذلك بالإضافة إلى ميزة WhatsApp Doodles لإضفاء لمستك الخاصة على خلفيات الدردشة.

ميزات خاصة بنظام iOS

ويعمل WhatsApp على تحسينات وميزات أخرى لإصدار iOS 14 منها: تغيير شكل شريط البحث ليتيح البحث بشكل أفضل في المحادثات، وكتم الدردشة للأبد، وصور المكتبة التي تتيح للمستخدم القدرة على الوصول إلى الصور التي تختارها من مكتبتك بدلًا من جميع صورك.

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